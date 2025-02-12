Kara yollarında durum

Kaynak: AA
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde kontrollü patlama yapıldığından Aydın-Denizli istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu köprülü Kavşağı yapımı dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ordu-Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

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