Kara yollarında son durum! Hangi yollar bakıma girdi

Kaynak: AA
Kara yollarında son durum! Hangi yollar bakıma girdi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 14. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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