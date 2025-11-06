Azerbaycan ekibi Karabağ, Devler Ligi'nin 4. haftasında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geldi. Bu sezon aldığı flaş skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Azerbaycan ekibi, mücadelede 1-0 geri düştü. Ardından 2-1 öne geçen Karabağ, maçı 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

GURBAN GURBANOV'DAN ALKIŞ ALAN GALATASARAY SÖZLERİ

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı maçı hatırlattı ve herkesi sarı-kırmızılılara destek olmaya çağırdı. Bu açıklama salonda büyük alkış aldı.

KARABAĞ TARİH YAZIYOR

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan topladı. Azerbaycan temsilcisi, Devler Ligi'nde 4. haftanın sonunda 15. sırada yer aldı 24.83 milyon euroluk kadro değeriyle dünya devlerine kafa tutan Karabağ, adeta tarih yazıyor.

