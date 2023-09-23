Karabağ’da Ermeniler toplu halde evleri yakıyorlar

Azerbaycan’ın egemen toprakları üzerinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurların, Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, 19 Eylül tarihinde askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştı.

Karabağ'daki Ermeni güçlerin kontrolündeki topraklarda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle bölgede başlayan "antiterör operasyonu" dünya basınında geniş yer buldu.

ANTİTERÖR OPERASYONUNA KADAR UZANAN SÜREÇTE NELER YAŞANDI

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

ERMENİLER TOPLU HALDE EVLERİ YAKIYORLAR

Yapılan operasyon sürecinde Ermenilerin kaçarken yaktığı evleri İHA görüntüledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yangınlarla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"23 Eylül saat 19.35 sıralarında Ağdere bölgesinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılması ordumuzun teknik gözetim araçları tarafından kaydedilmiştir."