Karabağ’da Rus Barış Gücü gözlem noktalarını kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki Rus Barış Gücü birliklerinin, Askeran, Ağdere ve Şuşa bölgelerindeki geçici gözlem noktalarını kaldırdığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Karabağ’da Rus Barış Gücü gözlem noktalarını kaldırdı

Bakanlık, Karabağ’da ateşkesin korunduğunu ve yasa dışı Ermeni güçlerin silah ve mühimmatının sayımına devam edildiğini bildirdi.

Ateşkes İhlali Yok

Bakanlık, Karabağ’daki Rus Barış Gücü birliklerinin son faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Karabağ’da bugün herhangi bir ateşkes ihlali yaşanmadı. Rus Barış Gücü birlikleri, bölgedeki durumu kontrol etmeye devam ediyor.” denildi.

Silah ve Mühimmat Sayımı Sürüyor

Açıklamada, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı grupların depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildiği ifade edildi. Açıklamada, “5 Ekim itibariyle 84 zırhlı araç, 121 araç, 121 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7 binden fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 59 milyon mermi sayıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Ortak Güvenlik Karakolları Kuruldu

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatın depolarının kontrolünün Rusya - Azerbaycan ortak güvenlik karakolları tarafından sağlandığı vurgulandı. Açıklamada, “Rusya - Azerbaycan ortak güvenlik karakolları, Karabağ’daki istikrarın sağlanması için önemli bir adım olarak kuruldu. Karakollar, bölgedeki güvenlik ve insani durumu izliyor.” denildi.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Android 14 Yayınlandı. İşte Yeni Özellikler Teknoloji
Android 14 Yayınlandı. İşte Yeni Özellikler
Avcılar’da Şüpheli Ölüm Gündem
Avcılar’da Şüpheli Ölüm
New York Borsası Düşüşle Kapandı Ekonomi
New York Borsası Düşüşle Kapandı
Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan adam: "Almanya özgür bir ülke değil. Çok katı kuralları var. Burada özgürüm" Video
Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan adam: "Almanya özgür bir ülke değil. Çok katı kuralları var. Burada özgürüm"
Şenol Güneş taraftardan özür diledi: Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu Spor
Şenol Güneş taraftardan özür diledi: Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi Ekonomi
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi
Haberin altına yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı Gündem
Haberin altına yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı