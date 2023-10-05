Karabağ’da Rus Barış Gücü gözlem noktalarını kaldırdı

Bakanlık, Karabağ’da ateşkesin korunduğunu ve yasa dışı Ermeni güçlerin silah ve mühimmatının sayımına devam edildiğini bildirdi.

Ateşkes İhlali Yok

Bakanlık, Karabağ’daki Rus Barış Gücü birliklerinin son faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Karabağ’da bugün herhangi bir ateşkes ihlali yaşanmadı. Rus Barış Gücü birlikleri, bölgedeki durumu kontrol etmeye devam ediyor.” denildi.

Silah ve Mühimmat Sayımı Sürüyor

Açıklamada, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni silahlı grupların depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildiği ifade edildi. Açıklamada, “5 Ekim itibariyle 84 zırhlı araç, 121 araç, 121 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7 binden fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 59 milyon mermi sayıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Ortak Güvenlik Karakolları Kuruldu

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatın depolarının kontrolünün Rusya - Azerbaycan ortak güvenlik karakolları tarafından sağlandığı vurgulandı. Açıklamada, “Rusya - Azerbaycan ortak güvenlik karakolları, Karabağ’daki istikrarın sağlanması için önemli bir adım olarak kuruldu. Karakollar, bölgedeki güvenlik ve insani durumu izliyor.” denildi.