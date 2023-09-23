Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

KAYNAK: AA
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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 1

Bulunduğu yerden kaldırılarak dün Bakü'ye gönderilen tank, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların sergilendiği "Savaş Ganimetleri Parkı" diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.

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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 2

Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na geldi.

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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 3

Azerbaycanlılar, 442 numaralı tankın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 4

Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı "zafer"lerinin sembolü anıt haline getirmişti.

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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 5

Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu "Savaş Ganimetleri Parkı" gerçek bir savaş alanını anımsatıyor.

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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 6

Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.

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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 7
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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 8
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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 9
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Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi 10
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