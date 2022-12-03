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Sindirim sistemini saat gibi çalıştırıyor. Öksürüğü kesiyor. Çayını içmek yetiyor

Sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcı olan karabiber çayı, öksürüğü bıçak gibi kesiyor. Karabiber çayıyla ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:17
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Karabiber çayının faydaları. Öksürüğü kesiyor. Sindirim sistemini saat gibi çalıştırıyor

Sindirim sistemini saat gibi çalıştırıyor. Öksürüğü kesiyor. Çayını içmek yetiyor
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Sağlık sorunlarına çözüm için insanları doğal besinlere yönelmesi devam ediyor. Bunlardan birisi olan karabiber çayının faydaları dikkat çekti.

Karabiber çayıyla ilgili detaylar…

KARABİBER NEDİR?

Karabiber (Piper nigrum), çiçekli bitkilerden Piperaceae familyasına ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şeklidir. Beyazbiber, yeşilbiber gibi çeşitleri de vardır. Kökeni Hindistan olmasına karşılık, tüm sıcak iklimlerde yetiştirilebilir.

KARABİBER ÇAYININ FAYDALARI

- Sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır

-Soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarını bitiriyor

- Karabiber çayı antioksidan ve serbest radikalleri azaltıyor

-Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ediyor. Diş ağrımız varsa karanfil bize bu konuda da yardımcı oluyor

-Tarçın  ise glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabiliyor.

-Kullanıldığında şeker isteğini azaltıyor

-Karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletiyor

-Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını arttırıyor. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırıyor

KARABİBER ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

6 adet tane karabiber

2 adet karanfil

1 diş sarımsak

1 çubuk tarçın

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya 1/2 çay kaşığı toz zencefil

dilerseniz 1/2 çay kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

Hepsini bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz.

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