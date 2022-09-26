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Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alacak

Karabük Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 58 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:03
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Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alacak

Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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