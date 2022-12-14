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Karabük Üniversitesi 31 akademik personel alacak

Karabük Üniversitesi bünyesine Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi ise 28 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 06:28
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Karabük Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Karabük Üniversitesi 31 akademik personel alacak
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Karabük Üniversitesi bünyesine Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi ise 28 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ilanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

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