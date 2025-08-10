Karabük Üniversitesi yükselmeye devam ediyor!

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025 verilerine göre Karabük Üniversitesi, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında 42. sıraya yükselerek çıkışını tıp alanında da sürdürdü.

Araştırma makaleleri, atıf oranları, uluslararası yayın iş birlikleri ve TÜBİTAK proje puanları gibi akademik performans ölçütleri üzerinden yapılan değerlendirmede KBÜ, 2022-2023 döneminde 49. sırada yer alırken 2023-2024 döneminde 48. sıraya, 2024-2025 döneminde ise 42. sıraya ilerledi.

Bu sonuç, üniversitenin bilimsel alandaki akademik üretim gücünü ve gelişim odaklı vizyonunu ortaya koyuyor.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, güçlü akademik kadrosu, gelişmiş laboratuvar altyapısı, modern klinik uygulama alanları ve öğrenci dostu eğitim anlayışıyla sağlık bilimlerinde fark oluşturan çalışmalar yürütüyor.

"TÜM AKADEMİK SIRALAMALARDAKİ YÜKSELİŞİMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, URAP 2025 sonuçlarını değerlendirerek üniversitenin akademik vizyonuna ilişkin, "Her açıklanan sıralamada daha üst basamaklara çıkan Karabük Üniversitesi, akademik üretkenliğin artırılması, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerimize daha geniş imkânlar sunulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bilimde Türkiye Yüzyılı hedefimizle, Karabük Üniversitesini tıp ve sağlık bilimlerinde Türkiye'nin öncü üniversitelerinden biri hâline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.