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Karabük Üniversitesi'nde heyelan: 50 metrelik alanda çökme

Karabük'te heyelan nedeniyle üniversiteye ait kampüs alanında çökme meydana geldi. Stada yakın alanda yaşanan heyelan 50 metrelik alanda meydana gelirken bölgede güvenlik önlemi alındı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 20:04
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Karabük Üniversitesi'nde heyelan: 50 metrelik alanda çökme

Karabük Üniversitesi'nde heyelan: 50 metrelik alanda çökme
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Karabük'te heyelan nedeniyle Karabük Üniversitesine (KBÜ) ait kampüsteki boş arazide çökme meydana geldi. Heyelandan herhangi bir öğrenci ya da sivil vatandaşın etkilenmediği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Karabük Üniversitesi Demir ve Çelik Kampüsü Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'na yakın bölgede heyelan yaşandı. Heyelan yaklaşık 50 metrelik alanda meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. (AA)

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