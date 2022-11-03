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Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı

Karabük'te yabancı uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 07:08
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Karabük'te ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı

Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
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İHA'nın haberine göre, olay 100. Yıl Mahallesi, 1002 No'lu Caddede meydana geldi. B.G. (20) ve B.G.(21) isimli yabancı uyruklu şahıslar kafede oturdukları sırada yanlarına gelen ve aralarında husumet bulunan O.E.İ. (21) ile tartışmaya başladı. 

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.E.İ yanında bulunan bıçakla tartıştığı ağabey ile kardeşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.
 

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