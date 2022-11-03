﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı

İHA'nın haberine göre, olay 100. Yıl Mahallesi, 1002 No'lu Caddede meydana geldi. B.G. (20) ve B.G.(21) isimli yabancı uyruklu şahıslar kafede oturdukları sırada yanlarına gelen ve aralarında husumet bulunan O.E.İ. (21) ile tartışmaya başladı.



Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.E.İ yanında bulunan bıçakla tartıştığı ağabey ile kardeşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

