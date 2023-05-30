Karabük'te aynı noktada 2 kaza: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük-Safranbolu kara yolunun Şehit Ateşe Reşat Bulvarı mevkisinde meydana geldi. S.Ö. (24) idaresindeki 43 ABM 061 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, bisiklet yolunu da aşıp şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki kardeşi H.Ö yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



İKİNCİ KAZA



Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğin yavaşladığı yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası da meydana geldi. Bu kazada da kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan M.U. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 kazayla ilgili de soruşturma başlattı.

(Kaynak: DHA)