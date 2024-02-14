Karabük'te cenaze yolunda feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük'te cenaze yolunda feci kaza! Aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Karabük’teki bir trafik kazasında, bir aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti ve üç kişi yaralandı. Araçtaki kişilerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları bildirildi.

Kaza, saat 13.00 civarında Karabük-Yenice yolunun Şahinkayası bölgesinde gerçekleşti. İstanbul’dan Karabük’ün Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenazesine gitmekte olan kişilerin bulunduğu, Murat Kazancı (40) tarafından yönetilen 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir aydınlatma direğine çarptı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Azize Kırış’ın (52) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü Murat Kazancı ile Dursun Kırış (50), Cengiz Kırış (50) ve İlyas Kazancı (37) hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Dursun Kırış da hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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