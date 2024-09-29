Karabük'te dehşet cinayet! 72 yaşındaki yengesini öldürdü

Karabük’te korkunç bir cinayet yaşandı. Eflani ilçesinde yaşayan yaşlı adam ağabeyinin eşini silahla öldürdü. Sonra intihar etti. Hayatını kaybeden iki kişinin 80 ve 72 yaşında olması dikkat çekti.

Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ortakcı (80), henüz bilinmeyen nedenle evinde ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) silahla öldürdü.

Ortakcı, cinayetten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü tespit etti. Cenazeler, incelemenin ardından Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.