Karabük'te feci kaza! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük'te feci kaza! Yaralılar var

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, Ortaköy kavşağında iki otomobil çarpıştı. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Eskipazar ilçesi Ortaköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu yönünden Karabük yönüne giden E.K. yönetimindeki 34 MYU 832 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 34 GMV 60 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.D. ile yanındaki M.D., A.D., E.D. (12) ve bebek M.D. ile diğer araçtaki N.Ö. (72) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ortaköy Kavşağında kaza! 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Ortaköy Kavşağında kaza! 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Ortaköy Kavşağında kaza! 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Ortaköy Kavşağında kaza! 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Son Haberler
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi