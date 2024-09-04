Karabük'te hafif ticari araç otomobille çarptı: 4 yaralı

Kaza, Karabük-Eskipazar Karayolu'nun Kemaloyman mevkiinde gerçekleşti. H.G. yönetimindeki 78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç, Eskipazar yönüne doğru ilerlerken B.E.'nin kullandığı 78 SS 908 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar su kanalına düştü. Kazada B.E., I.E., G.K. ve H.G. yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.