Karabük'te horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı bilgisi alınarak harekete geçildi.

Ekipler, belirlenen adrese baskın yaparak horoz dövüşü yapıp bahis oynayan 15 şüpheli ile 1 organizatörü gözaltına aldı.

Jandarma, dövüştürülmek için hazır tutulan 31 horoza el koyarken, evde yapılan aramada 16 horoz taşıma çantası ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında horoz dövüşünü organize ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 15 şüpheliye ise toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.