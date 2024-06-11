Karabük'te horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Karabük'te jandarma ekipleri, horoz dövüştürüp bahis oynatanlara yönelik düzenlediği baskında 1’i organizatör 16 şüpheli gözaltına alırken, 31 horoza da el koydu.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir evin bahçesinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı bilgisi alınarak harekete geçildi.

Ekipler, belirlenen adrese baskın yaparak horoz dövüşü yapıp bahis oynayan 15 şüpheli ile 1 organizatörü gözaltına aldı.

Jandarma, dövüştürülmek için hazır tutulan 31 horoza el koyarken, evde yapılan aramada 16 horoz taşıma çantası ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında horoz dövüşünü organize ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 15 şüpheliye ise toplam 108 bin 240 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

66685-1.jpg

Son Haberler
Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
20 ton ele geçirildi. Vatandaşı zehirleyeceklerdi Gündem
20 ton ele geçirildi. Vatandaşı zehirleyeceklerdi
İş makinesinde sıkışan operatör kurtarıldı Gündem
İş makinesinde sıkışan operatör kurtarıldı
Polisten sahte para uyarısı Gündem
Polisten sahte para uyarısı
Bozayı 4 kişinin olduğu arabaya saldırdı Yerel Haberler
Bozayı 4 kişinin olduğu arabaya saldırdı
Fransız polisinin genci öldürmesi ülkeyi karıştırdı Dünya
Fransız polisinin genci öldürmesi ülkeyi karıştırdı
Sağlık Bakanı Koca'da Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama Gündem
Sağlık Bakanı Koca'da Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama