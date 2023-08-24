Karabük’te iki ayrı kaza: 2 yaralı

Karabük’te iki farklı noktada meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karabük’te iki ayrı kaza: 2 yaralı

İlk kaza Kastamonu-Karabük kara yolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. T.A.’ın idaresindeki 34 DNM 750 plakalı otomobil, Ş.B.’nin yönetimindeki 09 ADB 313 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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İkinci kaza Eskipazar ilçesinde meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 78 M 4030 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden N.E. idaresindeki 37 BB 161 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

aw015616-02.jpgİki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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