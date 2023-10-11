Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahalle Sümer Caddesi üzerinde. C.A. idaresindeki 78 S 0338 minibüs Fevzi Fırat Caddesi kesişiminde A.D. idaresindeki 78 ABL 718 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol savrulan motosiklet sürücüsü A.D. ile E.D yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw050832-02.jpgİki kaza ise Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyreden M.T. (46) idaresindeki 57 EF 035 plakalı otomobil, Sündek köyü mevkiinde kavşağa girmek için manevra yapan M.Ç. idaresindeki 06 AAP 578 plakalı otomobile arkadan çarptı.

aw050832-03.jpgKazada F.Ö., M.Ç., B.K. ve S.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw050832-04.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır Gündem
CHP’de değişimci başkan mazbatasını aldı: Bu bir bayrak yarışıdır
Fotoğraftaki küçük çocuk artık çok ünlü oldu. ''Yıl 1980 yer Ankara Yenimahalle'' notunu yazdı Magazin
Fotoğraftaki küçük çocuk artık çok ünlü oldu. ''Yıl 1980 yer Ankara Yenimahalle'' notunu yazdı
Otoparktaki motosikleti güpegündüz çaldı, o anlar kamerada Yaşam
Otoparktaki motosikleti güpegündüz çaldı, o anlar kamerada
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Gündem
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest Yaşam
Ordu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi, adli kontrolle serbest
İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı Gündem
İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı