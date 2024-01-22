Karabük'te yağışlar heyelana yol açtı. Ekipler riskli bölgeye karşı uyardı

Kaynak: İHA
Karabük'te yağışlar heyelana yol açtı. Ekipler riskli bölgeye karşı uyardı
Karabük’te yoğun yağışlar karayolu üzerinde toprak kaymasına yol açtı. Araçlar riskli bölgede kontrollü geçiş sağlıyor.

Karabük - Zonguldak karayolu Fatih mahallesi yakınlarında toprak kayması meydana geldi. Yağışlar nedeniyle yumuşayan toprak heyelana yol açtı. Tel kafeslerin koptuğu alanda sabah saatlerinden itibaren meydana gelen toprak kayması sürerken, karayolunda araçların geçişleri ise tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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İhbar ile bölgeye karayolları ekipleri gönderilirken, trafik ekipleri de yol güzergahında bir dizi önlem aldı. Ekipler yol güzergahı üzerinde yağışlı hava sonrası oluşan heyelan riskinin sürdüğünü belirterek, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

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