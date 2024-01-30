Düzce'de heyelan! 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım yok

Kaynak: AA
Düzce'de heyelan! 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım yok
Düzce’nin Beyköy beldesindeki bir yol, 6 yerleşim birimine ulaşım sağlarken, bu yol üzerinde heyelan oluştu. 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

İl merkezinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Çınardüzü mevkisinde yer alan bu belde, toprak kayması sonucunda 4 köy ve 2 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun kapanmasıyla karşı karşıya kaldı. Yamaçtan ayrılan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünü tamamen kapatarak ağaçları devirdi ve elektrik direklerine hasar verdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve güvenliği sağladıktan sonra İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışmalara başladı. Bu ekipler, ulaşılamayan mahalle ve köylere alternatif yollar açıyorlar.

Öte yandan yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin hala sürdüğü belirtildi.

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