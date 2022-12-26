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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oluyor

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oluyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:36
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Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oluyor

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar ve sis etkili oluyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ocak 2020'de Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda hizmete açılan Keltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi, aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü merkezde sis de zaman zaman etkili oluyor.

Keltepe'de kar yağışının sürmesi durumunda kayak sezonunun hafta sonu açılması planlanıyor.

Öte yandan kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, Sarıçiçek Yaylası ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

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