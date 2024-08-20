Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Karabük'teki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Karabük'te soğutma çalışmaları sürüyor

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda 16 Ağustos'ta başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, bazı kısımlarda yeniden çıkan dumanlara müdahale ediyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olan yangın, önceki gün kontrol altına alınmıştı.

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