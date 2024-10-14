Karacasu Zeytin festivali başladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytininin tanıtımı için festival düzenlendi. Bu yıl ilk kez yapılan Yenice, Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali'nde zeytin tanıtımı yapıldı ve etkinlikler halk konseri ile son buldu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Karacasu Belediyesi tarafından 35. defa düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali ve 742. Dedebağ Keşkek Hayrı etkinliklerinin ardından ilçenin kırsal mahallelerinde de festival hareketliliği başladı. Karacasu Belediyesi'nin desteği ile Yaykın Mahalle Muhtarlığı'nın ilk kez düzenlediği 1. Yaykın İncir, Tarım, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nin ardından geçtiğimiz 30 Eylülde de 2. Alemler Elma, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali gerçekleştirdi. Mahallelerden gelen yoğun talepler nedeniyle dün de 1. Yenice, Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali ile ilçe bir kez daha hareketlendi. İlçede yetişen önemli tarım ürünlerinin tanıtımını sağlamayı amaçlayan festivallerde uzaktan ve yakından gelen Karacasulular bir araya gelirken öte yandan da gelişen tarımdaki yeniliklerin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Yenice Mahalle Muhtarı Osman Döğer'in ev sahipliğinde düzenlenen festivale Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş, belediye meclis üyeleri, çevre mahallelerin muhtarları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festival, açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri ile devam etti. Vatandaşlara tavuklu pilav ikramından sonra stantlar gezildi. Günün sonunda ise halk konseri düzenlendi.

"AMACIMIZ, İLÇEMİZİ VE YETİŞEN ÜRÜNLERİMİZİ TANITMAK"

Amaçlarının ilçeyi ve ilçede yetişen ürünleri tanıtmak olduğunu belirten Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı: "Festivallerimize söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Önce her yıl devam ettiğimiz Ağustos ayı son haftasında yaptığımız Dedebağ Keşkek Hayrımız ve Afrodisias Şenliklerimizin ardından söz verdiğimiz gibi Yaykın'da 1. İncir Festivalimizi, Alemler'de 2. Elma Festivalimizi, bugün de 1. Yenice, Kültür, Sanat ve Zeytin Festivali'mizi gerçekleştirdik. Zeytin, ağacının ölümsüzlüğü, dalının barışı simgelediği yüce kitabımızda da övülen kadim bir bitkidir. Coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri sayesinde bölgemizde yetişen bu kıymetli meyvenin insan sağlığına faydası da hiç şüphesiz. Festivalimizin ilçe tarımının kalkınmasına destek olmak, yerli ürünlerimizin ve markalarımızın tanıtımını sağlamak anlamında çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Amacımız; ilçemizi ve yetişen ürünlerimizi tanıtmak. Ben verimli bir festival olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.