Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakan'ı Koca'ya teşekkür

Ufuk Özkan bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli ihtimalinin olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakan'ı Koca'ya teşekkür

Editör: Osmancan EROK

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ufuk Özkan sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ve organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da doktorların gözetimi altında tutulduğunu dile getirmişti. Ünlü isim sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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"HASTALIĞIM İLE ALAKALI GÖSTERMİŞ OLDUKLARI..."

48 yaşında olan Ufuk Özkan paylaşımında “3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca’ya ve Bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım” cümlelerine yer verdi.

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Özkan daha önce sağlık durumuyla ilgili "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor" açıklamasını yapmış daha sonra ise haftaya hastaneye yatışının planlandığını duyurmuştu.

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