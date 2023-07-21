Karaciğer ve böbreği bitiren diyetler ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Diyetisyen Esra Koçak, sosyal medyada görülüp yapılan diyetlerin karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Karaciğer ve böbreği bitiren diyetler ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Tokat Devlet Hastanesi Diyetisyeni ve Beslenme Uzmanı Esra Koçak, sosyal medyada görülen diyetlerin yapılmaması ve dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Koçak, sosyal medyada görülen diyetlerin uygulanması, bitkisel karışımların ve içeceklerin tüketilmesi, zayıflama ilacı veya zayıflama çayı adı altında satılan ürünlerin tüketilmesinin genelde en çok yapılan hatalardan olduğunu belirtti.

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“İLERLEYEN DÖNEMLERDE KARACİĞER VE BÖBREK HASARINA KADAR GİDEBİLİR”

Koçak, sağlıklı kilo vermek için öncelikle yapılması gerekenin kişinin sağlığının bir uzman hekim tarafından olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Kişilerin kilolarından kurtulmak için başvurduğu yöntemler, uyguladığı popüler diyetler dönüşü olmayan sağlık problemlerine yol açabilir. Başkasına verilmiş diyet listelerinin uygulanması veya internette sosyal medyada görülen diyetlerin uygulanması, bitkisel karışımların ve içeceklerin tüketilmesi, zayıflama ilacı veya zayıflama çayı adı altında satılan ürünlerin tüketilmesi genelde en çok yapılan hatalardır. Yapılan bu hatalar bağışıklığın zayıflamasına, kansızlığa, saçların dökülmesine, kas zayıflığına neden olur. Bu sorunlar ilerleyen dönemlerde karaciğer ve böbrek hasarına kadar gidebilir. Sağlıklı kilo vermek için öncelikle yapılması gereken kişinin sağlığının bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin sonucuna göre diyetisyen tarafından kişiye uygun beslenme programının düzenlenmesi gerekmektedir. Diyetin kişinin yaşına, cinsiyetine, boyuna ve kilosuna uygun yeterli ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Diyete ek olarak ta hareketli yaşam tercih edilmeli ve uyku düzenine de dikkat edilmelidir”

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