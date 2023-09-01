Karaciğer yağlanmasıyla savaşan bitki ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KARACİĞER YAĞLANMASINA İYİ GELİYOR

Kötü huylu kolestrol (LDL) ve kanda yüksek trigliserit seviyesini azaltıp, karaciğer yağlanmasının önüne geçilmesinde yardımcıdır.

Çağımız sorunu olan karaciğer yağlanmasını engelleyen ve bu hastalığa iyi gelen ekşi muşmula dikkatlerden kaçmadı.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde yağ birikmesi sebebiyle ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır.

Oluşan bu yağlanmanın derecesi arttıkça karaciğerde iltihaplanmalar oluşmaya başlar ve organ fonksiyonlarında azalma meydana gelir. Bu durum karaciğer hücrelerinde harabiyete (nekroz) neden olabilir, karaciğer kanseri ve siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Hepatosteatoz olarak da adlandırılan bu hastalık sinsice ilerler ve belirli bir düzeye ulaşana kadar genellikle belirti vermez. Erken evre karaciğer yağlanmaları genellikle farklı bir nedene yönelik olarak yapılan ultrasonografik incelemeler esnasında tesadüfen tespit edilir. Fakat ilerledikçe hastalık hem kendisi, hem de yol açtığı farklı hastalık türleri nedeniyle belirtiler vermeye başlar. Karaciğer sağlığı üzerinde çok ciddi bir tehdit oluşturan bu hastalık teşhis edildiği andan itibaren tedavi edilmeye başlanmalı ve bu tanıyı alan hastalar düzenli olarak kontrolden geçirilmelidir.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve enerji düşüklüğü

-Göğüs ve karın bölgesinde ağrı

-Çabuk yorulma

-İştahsızlık

-Mide bulantısı ve kusma

-Sarılık