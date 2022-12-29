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Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic yarın Türkiye'ye gelecek

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:14
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Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye gelecek

Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic yarın Türkiye'ye gelecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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