Karadağ, deniz kuvvetlerini güçlendiriyor

Karadağ, deniz kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Fransız Kership şirketinden iki adet açık deniz devriye gemisi (OPS) satın aldı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic ile Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'nun katılımıyla yapılan anlaşma, Pazartesi günü imzalandı.

İki gemi alımı, Karadağ ile Fransa arasındaki savunma iş birliğinin en büyük projesi olarak kaydedildi. Karadağ parlamentosu, Eylül ayında gemilerin toplam maliyetinin 120 milyon euroyu geçmemesi gerektiğini belirlemişti. Karadağ’ın mevcut donanması ise büyük ölçüde 1980’lerde inşa edilen gemilerden oluşuyor.