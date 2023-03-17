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Karadağ'da erken genel seçim tarihi belli oldu

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, erken genel seçimin 11 Haziran Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:30
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Karadağ'da erken genel seçim 11 Haziran'da yapılacak

Karadağ'da erken genel seçim tarihi belli oldu
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Djukanovic, dün meclisi feshettiğini açıklamasının ardından bugün başkent Podgorica'da basın toplantısı düzenledi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Miodrag Lekic'in gerekli çoğunluğu sağlayamadığını anımsatan Djukanovic, "Ben de bugün Karadağ Anayasası'na göre erken genel seçime gidilmesi kararını aldığımı açıklıyorum. Erken genel seçim 11 Haziran Pazar günü yapılacak." dedi.

KARADAĞ'I ERKEN SEÇİME GÖTÜREN SÜREÇ

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti. Bu sürecin ardından Djukanovic de dün meclisi feshettiğini açıklamıştı. (AA)

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