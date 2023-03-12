Profesörden Karadeniz’i korkutan paylaşım. Deprem olacak yerleri tek tek işaret etti

Türkiye 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinden sonra adeta beşik gibi sallanıyor. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerin yanı sıra diğer bölgelerde de irili ufaklı çok sayıda deprem gerçekleşti.

Herkes yaşadığı bölgenin deprem durumunu merak ederken, Karadeniz Bölgesi için korkutan bir paylaşım geldi. Daha önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde görev yapmış yerbilimci emekli Prof. Dr. Osman Bektaş Karadeniz Bölgesi’nde beklenen depremin etkileyeceği yerleri tek tek sıraladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bektaş,

‘’TRABZONU TEHDİT EDEN FAY!’’

‘’Kafkas Dağ kuşağı arasına sıkışmış faylar Karadeniz’e girince yelpaze şeklinde yayılır. Bunlardan birkaçını TPAO TRABZON, RİZE,ORDU FAYLARI olarak isimlendirir. 2012 de Trabzon fayı 5,6’lık deprem üretir. Gerilme artışı gösteren artçılar Trabzon’a ulaşır’’

‘’SAMSUN'A DİKKAT!

‘’Maraş-Elbistan depreminin yarattığı deprem sonrası deformasyon (alt kabuktaki akmalar ) kuzeyde KAF'nı tetikledi. Bu fayın Karadeniz'e uzanan kuzeybatı doğrultulu yan kolu da bu tetiklenmeden nasibini aldığı için son günlerde Samsun açıklarında depremler arttı.’’

‘‘KARADENİZ SAHİL İLLERİNI TEDIT EDEN DEPREM KAYNAĞIDIR’’

‘’Kuzey Anadolu Fayı Samsun güneyinden kuzeybatı doğrultusunda Kastomonu, Bafra, Sinop yörelerini ve Karadenizide içine alacak şekilde at kuyruğu şeklinde saçılım yapar. Samsun'a uzanan bu faylardan biri halen risk oluşturuyor’’ şeklinde uyarılarda bulundu.