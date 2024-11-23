Karadeniz dalgalara teslim! 23 Kasım 2024

Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesi karayele teslim oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Karadeniz'de boyu 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri, dev dalgalar nedeniyle beşik gibi sallanırken, balıkçılar ise barınağa sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Anadolu'nun denize açılan kapısı Düzce'nin Akçakoca ilçesi, karayel ve dalgalara teslim oldu. Boyu 4 metreyi bulan dalgalar, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Karadeniz'de oluşan dalgalar, limanda bulunan tekneleri beşik gibi salladı. Denizdeki dalgalar nedeniyle açılamayan balıkçılar ise barınağa sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Balıkçılar hem fırtına hem de dalgalar nedeniyle avlanmaya çıkamadı.