Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Karadeniz derbisi nefes kesti.

İlk yarısı 3 gole sahne olan karşılaşmada Trabzonspor ilk 20 dakikada golcü oyuncuları Felipe Augusto ve Onuachu ile 2 faklı öne geçti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor savunmasının hatasından faydalanan Rak Saki’nin golüyle farkı 1’e indirerek maça ortak oldu. İlk yarısı 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Rizespor taraftarının da desteğiyle beraberlik golü için yüklendi. Yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamayan Rizespor eşitlik golünü bulamadı ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Bordo Mavililer puanını 20’ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2’ye indirdi ve zirve takibini sürdürdü. Rizespor ise 9 hafta sonunda 8 puanda kaldı.

RİZESPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak Sakyi, Jurecka.

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Oulai, Tim, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük çaldı ve zorlu mücadele başladı.

TRABZONSPOR İLK ŞUTTA GOLÜ BULDU

2' Trabzonspor maça golle başladı. Felipe Augusto topa ilk dokunuşunda maçın ilk şutunu çekerek net bir vuruşla köşeden topu ağlara gönderdi. Trabzonspor mücadelenin henüz başında öne geçti.

FELIPE AUGUSTO BU KEZ DİREĞE TAKILDI

10' Felipe Augusto golü attığı sağ köşeden etkili bir şut çıkardı. Top bu kez direkten geri döndü.

ONUACHU FARKI İKİYE ÇIKARDI

20' Oulai'nin sağ kanattan kullandığı duran topta ceza sahası içerisine gelen ortaya Onuachu yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR SAVUNMASINDA İNANILMAZ HATA PAHALIYA PATLADI

27' Savic'in savunmada paralel pasında Onana ile Batagov topu birbirine bıraktı. Araya giren Rak Sakyi, Onana'yı geçerek topu boş kaleye gönderdi.

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

30' Savic ile Hojer arasındaki mücadelede Rizespor penaltı bekledi. Hojer yerde kalırken bir süre VAR'ı dinleyen Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

RİZESPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

35' Taha Şahin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jurecka topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı. Ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

İLK YARI SONUCU: Ç.RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR

RİZESPOR BERABERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

55' Laçi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa kale önünde Jurecka dokundu. Onana iki hamlede topa sahip oldu.

RİZESPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

63' Taha Şahin'in duran toptan ortasında Papanikolaou kaleye yakın mesafede yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Ancak top direğin üstünden dışarı gitti.

ŞİMDİ DE RİZESPOR DİREĞE TAKILDI

70' Ceza sahası içinde topu önünde bulan Taha Şahin, şutunda direğe takıldı.

MAÇ SONUCU: ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 TRABZONSPOR