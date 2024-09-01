Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi. 1 yaralı

Kaynak: İHA
Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi. 1 yaralı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereği ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Karadeniz Ereğli ilçesi ile Alaplı yolu arasında, liman girişindeki kavşakta C.K. idaresindeki tahta yüklü kamyon devrildi. Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından fark edilerek 112 Acil ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil ekipleri, yaralı sürücü C.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü C.K., Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle uzun bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kamyonun dorsedeki odunların yoldan temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Son Haberler
3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti
3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti
Dikkat çeken kare! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahidi oldu
Dikkat çeken kare! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahidi oldu
Bal yiyen kedi şeker komasına girdi! Rizeli esnafın yaptığını siz yapmayın
Bal yiyen kedi şeker komasına girdi! Rizeli esnafın yaptığını siz yapmayın
Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi. 1 yaralı
Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi. 1 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı