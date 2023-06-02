Karadeniz tahıl anlaşması engelle karşılaştı

Rusya, Kiev'in bir gübre boru hattını yeniden faaliyete geçirene kadar Ukrayna'daki bir limanı erişime kısıtladığını bildirildi.

Karadeniz tahıl anlaşması engelle karşılaştı

Editör: Özlem Kıral

BM sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezine, Ukrayna Togliatti-Odessa amonyak boru hattını yeniden açana kadar tahıl gemilerinin Yuzhny limanına geçişini kısıtlayacağını bildirdi.

TASS haber ajansına göre Dujarric, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Genel Direktörü Rebecca Greenspan'ın boru hattı sorununu çözmek için çalıştığını ancak henüz bir ilerleme olmadığını söyledi.

BM ayrıca, Mayıs ayında Ukrayna limanlarından nisan ayına göre iki kat daha az, yalnızca 33 geminin ayrılmasıyla anlaşmanın uygulanmasının yavaşlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

17 Mayıs'ta Moskova anlaşmayı 60 gün daha uzatmayı kabul etmişti.

Öne Çıkanlar
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi? Yazarlar
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Yapay zeka katil oldu Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka katil oldu
Başkan olmak isteyen adaylar için son tarih Spor
Başkan olmak isteyen adaylar için son tarih
50. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor Kültür Sanat
50. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali başlıyor
Sağlıklı gebelikte önemli 6 adım Sağlık
Sağlıklı gebelikte önemli 6 adım
Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a büyük şok! Magazin
Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan'a büyük şok!
Fatih Altaylı’dan muhalefete ağır gönderme. Merzifonlu canlıyı koysanız... Siyaset
Fatih Altaylı’dan muhalefete ağır gönderme. Merzifonlu canlıyı koysanız...