Karadeniz tahıl anlaşması engelle karşılaştı

Editör: Özlem Kıral

BM sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezine, Ukrayna Togliatti-Odessa amonyak boru hattını yeniden açana kadar tahıl gemilerinin Yuzhny limanına geçişini kısıtlayacağını bildirdi.

TASS haber ajansına göre Dujarric, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Genel Direktörü Rebecca Greenspan'ın boru hattı sorununu çözmek için çalıştığını ancak henüz bir ilerleme olmadığını söyledi.

BM ayrıca, Mayıs ayında Ukrayna limanlarından nisan ayına göre iki kat daha az, yalnızca 33 geminin ayrılmasıyla anlaşmanın uygulanmasının yavaşlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

17 Mayıs'ta Moskova anlaşmayı 60 gün daha uzatmayı kabul etmişti.