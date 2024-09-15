Karadeniz'de 140'ıncı randevu. Fırtına saat 20.00'da kopacak

Süper Lig’de nefesler tutuldu. Milyonlarca taraftarı olan 2 takım Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam 51’inci yılında 140’ıncı defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 139 resmi müsabakada 55 defa siyah beyazlı ekip galip gelirken Karadeniz ekibi ise 47 defa sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Trabzonspor bu müsabakalarda 132 gol atarken Siyah beyazlı ekip Trabzonspor’un ağlarını 432 gol ile havalandırdı.

SEZONUN İLK BÜYÜK MAÇI

Süper Lig’in ilk büyük maçı bu akşam saat 20.00’da Trabzon’da oynanacak. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş 11 yıl aradan sonra Trabzonspor’un başında ilk maçına çıkacak. Güneş’in ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşması futbolseverler için maçın öne çıkan bir detayı olarak görülüyor.

GİO’NUN PLANI NE?

Güneş’in rakibi ise dünyaca ünlü teknik adam Gio’nun sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Kara Kartalı… Süper Kupa galibiyeti ve ligde 3’te 3 ile başlayan Gio’nun ekibinin zorlu deplasman öncesinde nasıl bir oyun oynayacağı merak konusu.