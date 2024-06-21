Karadeniz’de dalgalar 1,5 metreyi bulacak. ‘Denize girmeyin’ uyarısı geldi

Kaynak: İHA
Karadeniz’de dalgalar 1,5 metreyi bulacak. ‘Denize girmeyin’ uyarısı geldi

Karadeniz’de dalga boyunun 1,5 metreyi bulması beklenirken Samsun Valiliği’nden uyarı geldi. Valilik, “Denize girmeyin” uyarısı yaptı.

Geçen yaz onlarca kişiyi yutan Karadeniz, bu yaz da hırçınlığını göstermeye devam ediyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun’da dalga boyunun iyice artacağını duyurdu.

Meteoroloji ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karadeniz’de dalga boyunun artacağını duyurarak uyarılar yapmıştı. Samsun Valiliği de yaptığı açıklamada dalga boyunun 1,5 metre olmasının beklendiğini belirterek “Denize girmeyin” uyarısı yaptı.

Valiliğin açıklamasında “İlimiz sahilinin tamamında bugün öğleden sonra dalga yüksekliğinin 1,5 metreye kadar yükselmesi beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

Yazılı açıklamanın yanı sıra kolluk kuvvetleri ve cankurtaranlar da konudan haberdar edilerek vatandaşların ve balıkçı tekneleri de denizde açılmamaları hususunda çeşitli yöntemlerle uyarıldı.
Açıklamada rüzgarın 15-20 KTS (deniz mili) ve dalga yüksekliğinin de 1-1,5 metre arasında olmasının beklendiği belirtildi.

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