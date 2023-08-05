Karadeniz'de ikinci ABD-Rusya gerilimi. Putin savaş uçağı kaldırdı

Rusya, Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşmakta olan ABD'ye ait Reaper tipi bir İHA tespit edilmesi üzerine Su-30 savaş uçağı kaldırdıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Karadeniz'de ikinci ABD-Rusya gerilimi. Putin savaş uçağı kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rusya sınırına doğru uçan MQ-9A Reaper tipi ABD İHA'sının tespit edilmesi üzerine Su-30 savaş uçağının kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz üzerinde Rus hava sahası kontrol araçlarının Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildiği aktarıldı.

Hava hedefini belirlemek ve Rusya devlet sınırlarının ihlalini önlemek amacıyla hava savunma görevi yapan Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağının kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, “Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA’sı olarak belirledi” denildi.

Rus savaş uçağının yaklaşması üzerine ABD İHA’sının Rusya sınırından geri döndüğü belirtilen açıklamada, “Rus uçağı güvenli bir şekilde üssüne döndü, Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlal edilmesine izin vermedi. Rus savaş uçağının uçuşu, güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.

RUSYA, DAHA ÖNCE ABD İHA'SINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

14 Mart’ta ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı İHA'nın uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise düşürülen ABD İHA'sının Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

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