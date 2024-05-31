Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Kaynak: AA
Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Karadeniz bölgesindeki 7 ilde, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede yarından başlayarak 5 Haziran'a kadar hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçtiğimiz hafta bölgeyi etkileyen yağışlı ve serin hava koşullarının yerini sıcak ve kuru havanın alacağı tahmin ediliyor. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bölgemizde genellikle mevsim normalleri civarında veya biraz altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla yükselmesi ve hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımız, yaşlılar ve çocuklar günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır."

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