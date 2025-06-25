Karadeniz’in devrimci çocuğu Kazım Koyuncu unutulmadı...

Kazım Koyuncu 1971 yılında Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Pançol köyünde dünyaya geldi. Daha ömrünün baharında 20 yaşında 1 Mayıs bildirisi dağıttığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra çokta uzun olmayan ömrünü müziğe adamıştı.

1992 yılında "Dinmeyen" grubuyla "Sisler Bulvarı" adlı ilk albümünü çıkardı. Koyuncu, kendi anadilinde yani Lazca şarkılar çıkarmayı seviyordu. "Zuğaşi Berepe"nin (Denizin Çocukları) kuruluşunda yer almıştı. Bu grupla ilk konserini Diyarbakır'da verdi. 1999 yılında grubun dağılmasıyla müzik kariyerine tek başına devam etti.

Kazım Koyuncu, sözünü esirgemeyen, her daim dik duruşuyla tanınan bir devrimciydi. Karadeniz’in hırçın çocuğuna 2004 yılında Aralık ayında kanser teşhisi kondu. 25 Haziran 2005 tarihinde, 33 yaşında İstanbul Şişli'de tedavi gördüğü hastanede ise yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni, testis kanserinin akciğerlerine yayılmasıydı. Hastalık sürecinde de çok sevdiği işi yapmaya devam etti. Son konserini 4 Şubat 2005'te Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde verdi ve bu konserde "Ha kanser ha konser" diyerek hastalığa karşı duruşunu ortaya koydu.

Kazım Koyuncu, ölümünün 20 yılında unutulmadı. Sanat ve siyaset dünyasından isimler onun anısına mesajlar yayınladı. Sosyal medyada ise kısa sürede gündem oldu. Birçok hayranı şarkılarıyla ve kıymetli sözleriyle anısına mesajlar yayınladı.

TRABZONSPOR KLİBİNDE YER VERMİŞTİ

​​​​​​Koyuncu, koyu bir Trabzon taraftarıydı. Trabzonspor için "”Trabzonspor’u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor, en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahramandı. Öyle bir kahramandı ki statükoyu bile devirmişti" ifadelerini paylaşmıştı.

Kısa süren önce Trabzonspor yayınladığı forma tanıtım klibinde Kazım Koyuncu’ya yer vermişti. Bugün de anısına bir mesaj yayınladı. Mesajda "Müziğiyle Karadeniz’in ruhunu temsil eden Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu’yu vefatının 20. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadesini kullandı.

MANSUR YAVAŞ DA UNUTMADI

Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: "Türküleriyle direnç, sesiyle hep umut oldu. Doğaya, insana, hayata adanmış o kısacık ömrüyle koca bir iz bıraktı. Şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu’yu ve bıraktığı koca yüreği saygı, özlem ve sevgiyle anıyorum." ​​​​​​​

MEMLEKETİNDE AFİŞ ASILDI

Hopa Belediyesi, resmi hesabından şu paylaşımda bulundu:

“En güzel yüzümüz, en güzel sesimiz… Seni çok özledik Kazım!”

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Karadeniz’in asi çocuğu Kazım Koyuncu’nun şu sözüyle bitirelim:

"Hayatım boyunca Türkiye'deki sistemle mücadele ettim. Sonunda fark ettim ki sistemle kanser aynı şey."

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