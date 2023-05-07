Karadeniz’in incisinde eski okullar köy yaşam merkezi oldu

Karadeniz’in incisi Ordu’da 284 eski okulun köy yaşam merkezine dönüştürülmesi işlemi tamamlandı.

Karadeniz’in incisinde eski okullar köy yaşam merkezi oldu

İHA

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa Demirci Mahallesinde eski kapalı köy okulundan dönüştürülen Köy Yaşam Merkezine ziyarette bulundu.

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Vali Tuncay Sonel, beraberinde Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte Demirci Kırsal Mahallesi'nde, atıl okulun yenilerek açılan “Köy Yaşam Merkezini ziyaret ederek, Demirci Köyü Yaşam Merkezi Ihlamur Çiçekleri Kadın Kooperatifi Başkanı Şener Keskin’den bilgi aldı.

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Ordu’daki tüm kapalı köy okullarının Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürüleceğini belirten Vali Sonel, “Fatsa ilçemizin Demirci kırsal mahallesinde atıl durumdaki köy okulu güzel bir hale getirilmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 772 kırsal mahallemizde, şu an itibariyle 284 Köy Yaşam Merkezine ulaştık. Bu sayı hızla artıyor” diye konuştu.

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Karadeniz kadınlarının çok çalışkan olduğunu ifade eden Vali Sonel, “Karadeniz kadını çalışkandır. Kadınlar güçlü olursa, toplum da güçlü olur. Bu düşünceden hareketle Ordu genelinde son üç yıl içinde 19 kadın kooperatifi kuruldu. 19’uncu kadın kooperatifimiz de Demirci Köy Yaşam Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek. Maddi ve manevi olarak kadın kooperatiflerimizin yanındayız. Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu
Köy yaşam merkezinde üretilen ürünleri yakından inceleyen ve detaylı bilgi alan Vali Sonel, kooperatif üyelerini tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

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