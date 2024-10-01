Karadeniz'in şakası yok. Botla denize açıldılar ölümden döndüler

Kaynak: AA
Karadeniz'in şakası yok. Botla denize açıldılar ölümden döndüler

Giresun'un Görele ilçesinde botla Karadeniz'in azgın dalgalarına rağmen açılan iki kişi ölümle burun buruna geldi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi son anda kurtarıldı. İşte o anların görüntüsü

Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.
İlçenin İsmailbeyli köyü sahilinde serinlemek için denize giren S.Ö, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
S.Ö'ye yardım için suya giren M.U'nun da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu jandarmaya bildirdi.

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Bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucu S.Ö. ve M.U. kurtarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan 2 kişinin kurtarılma anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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