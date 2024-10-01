Kontrolden çıkan araç okulun bahçesine daldı. Öğrenciler ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç okulun bahçesine daldı. Öğrenciler ölümden döndü

İzmir'de kontrolden çıkan araç az daha öğrencileri eziyordu. Okulun kapısını kıran araç korku dolu dakikalar yaşattı. Olay sırasında biri çocuk üç kişi yaralandı.İşte o anlar.

İzmir Narlıdere'de kontrolden çıkan araç dehşet anları yaşattı. Okulun bahçe kapısını kıran otomobil çevredeki öğrencilere çarptı Korkunç kazada biri çocuk 3 kişi yaşandı. Güvenlik kamerası görüntüsündü bir kızın otomobil kaputu üzerinde sürüklendiği görüldü.

İzmir'deki kaza güvenlik kamerası kayıtlarına göre saat 16.43'te meydana geldi. Narlıdere ilçesi Çatalkaya Mahallesi'nde bulunan Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Narlıdere Kampüsü giriş kapısında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kadın sürücü idaresindeki otomobilin, kapıya doğru manevra yaptığı esnada bir anda hızlandığı, kapı önünde bulunan kalabalığın arasına daldığı anlar kamera görüntüsünde yer aldı.

Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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