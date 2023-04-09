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Karagümrük Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürmenin peşinde

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında 11 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:48
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Karagümrük Fenerbahçe karşısında

Karagümrük Fenerbahçe karşısında seriyi sürdürmenin peşinde
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.30'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde kırmızı-siyahlılar 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

TEK GALİBİYETİNİ 1959 YILINDA ALDI
İki ekip arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 maçta Fenerbahçe 8, Fatih Karagümrük ise 1 galibiyet aldı. 4 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karagümrük, rakibi karşısında ligde aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda elde etti.

KARAGÜMRÜK'TE HEDEF SERİYİ DEVAM ETTİRMEK
Andrea Pirlo'nun öğrencileri, Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisine devam etmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 11 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fatih Karagümrük, bu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor'u mağlup ederken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında ise berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 11 maçta 27 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

BORINI VE DIAGNE'DEN BÜYÜK KATKI
Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.
(İHA)

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