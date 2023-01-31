Beşiktaş'a şok. Karagümrük beraberliği yakaladı

Süper Lig'de Karagümrük, Beşiktaş karşısında durumu 1-1'e getirdi.
49. dakikada Borini topu penaltı noktasına gönderdi.
Penaltı noktası ile kale ön çizgisi arasında topla buluşan Ozdoev, topu ağlara gönderdi.
Süper Lig'de Karagümrük, Beşiktaş karşısında durumu 1-1'e getirdi.
49. dakikada Borini topu penaltı noktasına gönderdi.
Penaltı noktası ile kale ön çizgisi arasında topla buluşan Ozdoev, topu ağlara gönderdi.
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