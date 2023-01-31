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Beşiktaş'a şok. Karagümrük beraberliği yakaladı

Karagümrük, Beşiktaş karşısında golü buldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 21:18
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Karagümrük gol attı Beşiktaş karşısında dengeyi yakaladı

Beşiktaş'a şok. Karagümrük beraberliği yakaladı
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Süper Lig'de Karagümrük, Beşiktaş karşısında durumu 1-1'e getirdi.

49. dakikada Borini topu penaltı noktasına gönderdi.

Penaltı noktası ile kale ön çizgisi arasında topla buluşan Ozdoev, topu ağlara gönderdi. 

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