Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor

Karagümrük İngiltere Championship ekibi Hull City'nin orta sahası Ryan Longman’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Karagümrük Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

ANLAŞMAYA VARILDI
Hull Daily Mail'in haberine göre, Karagümrük, Hull City’nin 22 yaşındaki yıldızı Ryan Longman’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek transfer görüşmelerinde bulunacak.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Hull City’de geçiren Ryan Longman burada çıktığı 37 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

b25ly21zojlkntdlntmwlwmxzgutndy1nc04ztnllwzhzgrhmzdkmwrmmjo1zmizy2vjzs00ywq4ltqzowitodi5zi1lnjjmmgzmmwi1nde.jpg

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı Güncel
35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı
Yüzme bilmeyen 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu Güncel
Yüzme bilmeyen 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın Ekonomi
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın
Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı Spor
Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı
Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı Güncel
Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı
650 gram doğan Zehra’dan haber var Sağlık
650 gram doğan Zehra’dan haber var