Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Karagümrük Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Hull Daily Mail'in haberine göre, Karagümrük, Hull City’nin 22 yaşındaki yıldızı Ryan Longman’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek transfer görüşmelerinde bulunacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hull City’de geçiren Ryan Longman burada çıktığı 37 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.