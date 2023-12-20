Karagümrük isyanda: Hakem Galatasaray’a çaldı

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Karagümrük isyanda: Hakem Galatasaray’a çaldı
Süper Lig’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Karagümrük hakem Tugay Kaan Namoğlu’ndan rahatsız.

Son dakikada ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen VavaCars Fatih Karagümrük'te Can Keleş ve Kevin Lasagna maç sonrası hakem yönetimini eleştiren sözler söyledi.

Hakem Tugay Kaan Namoğlu'nun kararlarına isyan eden Can Keleş "Hakem onlara daha çok düdük çaldı. Onlara karşı oynadı. Ama iyi bir oyun sergiledik" ifadelerini kullandı.

Can Keleş gelecek hafta kazanmak istediklerini de belirtirken, "Gaziantep FK Maçında inşallah 3 puan alacağız" diye konuştu.

Karagümrük'ün oyuncusu Kevin Lasagna da "Hakemler bazı kararlarını bizden yana kullanabilirlerdi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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