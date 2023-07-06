Karagümrük kaçak maç yayını için Erdoğan'a gidecek

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma korsan yayıncılık konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyeceklerini açıkladı.

Karagümrük kaçak maç yayını için Erdoğan'a gidecek

Hurma kaçak yayından şikayet ederken TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Süleyman Hurma, "Korsan yayından izlemenin hırsızlıktan farkı yok. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız. IP numarasından bu insanlar yakalanacak ve hapis cezası alacak. Bu hırsızlık çünkü. Takımım için canımı veririm diyorsun ama abonelik parasını vermiyorsun. Umarım dediğim gibi bu sorun çözülür" dedi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma şöyle devam etti:

Transferde harcama limitlerinde eşitsizlik söz konusu. Harcama limitleri neye göre belirleniyor? Son 3 yılın gelir ortalamasına göre. Peki tamam. E peki giderler ve borçlar ne olacak?

Örnek söylüyorum. Tahtası kapalı kulübün harcama limiti benden nasıl fazla olur?

Fatih Karagümrük'te stadım ve tesisim olursa, bunlara sahip olduktan 3 yıl sonra Türkiye'ye Avrupa kupası getiririm.

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