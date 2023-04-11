Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Karagümrük'ün golünden önce kaleci Batuhan topu yere bırakıp, eline aldı. İhlal var mı?

Deniz Çoban: İhlal var, gol iptal edilmeliydi. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi.

Seçim Yıldırım: Gol iptal olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Gol iptali gerekliydi. Maçın skoru, hakemleri kurtardı.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde bir sorun var mı?

Deniz Çoban: Kitaba göre burada herhangi bir ihlal yok. Oyun durmuş. Hakemin o başlama vuruşunu yaptırırken, 'arkadaşlar başlatıyorum, tamam mı?' diye farkındalık yaratıp oyunu başlatması gerekirdi. Oyuncular hazırlıksız yakalandılar ve bu atağın neticesinde korner oldu ve korner de gol oldu. Kitaba göre hata yok.

Seçim Demirel: Farklı bir yorumum yok.

Bülent Yıldırım: Ofsayt konusu şüpheli. Bir açıdan baktık ofsayt, diğerinden ofsayt yok. Bu golde kornerden geldiği için kimsenin müdahale etme şansı yok. Karagümrüklü oyuncular hazırlanmadan atılan topta doğrudan gol olsaydı VAR çizgiyi çizerdi.

Görüntüler beiNSports'tan alınmıştır.