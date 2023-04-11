11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı

Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendiren beIN Trio ekibi herkesin konuştuğu o pozisyon hakkındaki son noktayı koydu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:52
Takip Et

Karagümrük maçında kural hatası iddiası

Fenerbahçe maçında kural hatası mı yapıldı
+
Aa
-

Editör: Fatma Demirkaya

Karagümrük'ün golünden önce kaleci Batuhan topu yere bırakıp, eline aldı. İhlal var mı?

Deniz Çoban: İhlal var, gol iptal edilmeliydi. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi.

Seçim Yıldırım: Gol iptal olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Gol iptali gerekliydi. Maçın skoru, hakemleri kurtardı.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde bir sorun var mı?

Deniz Çoban: Kitaba göre burada herhangi bir ihlal yok. Oyun durmuş. Hakemin o başlama vuruşunu yaptırırken, 'arkadaşlar başlatıyorum, tamam mı?' diye farkındalık yaratıp oyunu başlatması gerekirdi. Oyuncular hazırlıksız yakalandılar ve bu atağın neticesinde korner oldu ve korner de gol oldu. Kitaba göre hata yok.

Seçim Demirel: Farklı bir yorumum yok.

Bülent Yıldırım: Ofsayt konusu şüpheli. Bir açıdan baktık ofsayt, diğerinden ofsayt yok. Bu golde kornerden geldiği için kimsenin müdahale etme şansı yok. Karagümrüklü oyuncular hazırlanmadan atılan topta doğrudan gol olsaydı VAR çizgiyi çizerdi.

Görüntüler beiNSports'tan alınmıştır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.